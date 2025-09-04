ENTREVISTA EN MÁS DE UNO CANARIAS

Analizamos el estado de la sanidad pública canaria con su responsable, Esther Monzón

📻 Escucha aquí la entrevista completa de hoy jueves 4 de septiembre con Esther Monzón, Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias

Sergio Miró

Canarias |

La Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón junto a Sergio Miró en un instante de su entrevista en Más de Uno Canarias

En esta edición de Más de Uno Canariaspusimos el foco en la sanidad pública recibiendo en nuestros estudios a la consejera Esther Monzón. En esta entrevista con la responsable regional abordamos temas varios de actualidad, desde las listas de espera y la Atención Primaria hasta los retos en salud mental, infraestructuras y la presión que supone el cambio demográfico y el turismo.

