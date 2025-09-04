Analizamos el estado de la sanidad pública canaria con su responsable, Esther Monzón

En esta edición de Más de Uno Canariaspusimos el foco en la sanidad pública recibiendo en nuestros estudios a la consejera Esther Monzón. En esta entrevista con la responsable regional abordamos temas varios de actualidad, desde las listas de espera y la Atención Primaria hasta los retos en salud mental, infraestructuras y la presión que supone el cambio demográfico y el turismo.