En esta edición de Más de Uno Canariaspusimos el foco en la sanidad pública recibiendo en nuestros estudios a la consejera Esther Monzón. En esta entrevista con la responsable regional abordamos temas varios de actualidad, desde las listas de espera y la Atención Primaria hasta los retos en salud mental, infraestructuras y la presión que supone el cambio demográfico y el turismo.
Analizamos el estado de la sanidad pública canaria con su responsable, Esther Monzón
📻 Escucha aquí la entrevista completa de hoy jueves 4 de septiembre con Esther Monzón, Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias
La Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón junto a Sergio Miró en un instante de su entrevista en Más de Uno Canarias