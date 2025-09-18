PREMIO ONDA CERO MENORCA 2025 DE CULTURA

Las Trobades Camus reivindican la dignificación de la cultura a las puertas de su décima edición

La cita sitúa Menorca y la figura de Albert Camus en el panorama cultural internacional

Iván Martín

Menorca |

Dignificar la cultura. De este modo ha reivindicado la logística que hay detrás de la organización de las Trobades Camus el coordinador del evento, Carlos Domínguez, tras visitar los estudios de Onda Cero en Maó.

Las Trobades Camus han sido galardonadas con el Premio Onda Cero Menorca 2025 de Cultura, premio patrocinado por Viatges Magón.

Además de Domínguez, la directora de las Trobades, Sandra Maunac, ha avanzado algunos contenidos de la próxima edición, en el marco del décimo aniversario de la cita internacional de cultura y que sitúa Menorca y la figura de Albert Camus en el centro de toda la atención.

