Sea Jeys ha transformado 100 kilos de plástico de las playas de Menorca en exitosos diseños de bisutería

Con más de 100 kilos de material reciclado procedentes de las playas de la isla, la empresa Sea Jeys ha sido galardonada con el Premio Onda Cero Menorca de Medio Ambiente, que patrocina Ona Energies.

La idea la iniciaron dos jóvenes y posteriormente se sumó un tercer socio. El propietario de Sea Jeys, Joan Pons ha explica en Más de Uno Menorca los principales objetivos del proyecto, que va más allá de obtener una rentabilidad económica. Transformar el plástico en bisutería es una forma diferente de entender la comercialización.

Además de Menorca, los productos de Sea Jeys están triunfando en Mallorca, Andalucía y el próximo escenario que tienen entre ceja y ceja es el País Vasco.