PREMIO ONDA CERO MENORCA DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Sagitario Hotels apuesta por el crecimiento económico autoabasteciéndose de producto local

Gestionan una decena de establecimientos turísticos con 280 empleados

Iván Martín

Menorca |

El grupo Sagitario Hotels tiene un total de diez alojamientos turísticos y 280 empleados. Con base de operaciones en Ciutadella y fundado por Sebastià Fayas son el Premio Onda Cero Menorca 2025 de Economía y Empresa, galardón patrocinado por la Cámara de Comercio de Menorca.

Fayas ha explicado los inicios, así como la evolución del turismo en las últimas décadas. La adquisición de fincas agrícolas les permite autoabastecerse de productos de kilómetro cero, en una clara apuesta por la sostenibilidad y encontrar el equilibrio entre generar riqueza y tener presencia de los alimentos menorquines.

El Hotel Sagitario es uno de los establecimientos más emblemáticos del grupo. En este sentido, cada vez son más los menorquines que fuera de temporada deciden disfrutar de sus instalaciones.

