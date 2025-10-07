PREMIO ONDA CERO MENORCA 2025 DE EDUCACION

Pilar Benejam destaca la importancia de trabajar "en equipo" para mejorar la educación

jjj

Iván Martín

Menorca |

Trabajar "en equipo". Esta es la premisa para la ciutadellenca Pilar Benejam, Premio Onda Cero Menorca 2025 de Educación, galardón patrocinado por Infotelecom.

A sus 88 años, Benejam ha repasado en Más de Uno Menorca la evolución de los valores educativos durante todo este período. Reconoce que la educación está politizada y que en la actualidad se viven tiempos confusos.

A pesar de recibir otros premios de prestigio, Pilar Benejam se ha mostrado agradecida por un reconocimiento que valida la trayectoria profesional de la pedagoga.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer