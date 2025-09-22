Las nuevas generaciones de Cas Xifoner mantienen en secreto la fórmula de las bebidas carbónicas

La empresa Cas Xifoner, dedicada a la fabricación y distribución de bebidas carbónicas ha sido reconocida con el Premio Onda Cero Menorca 2025 de Comercio Local, premio patrocinado por Mascaró Morera.

Actualmente son la segunda y tercera generación quienes impulsan los productos, especialmente el sifón, el agua con gas y unos refrescos cuya fórmula se mantiene en secreto, aunque han seducido a un público más juvenil.

Rosalia Sansaloni y Xavi Pons explican en Más de Uno Menorca todos los detalles, las dificultades del día a día, pero siempre como referencia el municipio que alberga sus instalaciones, Ferreries.