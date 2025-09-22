PREMIO ONDA CERO MENORCA 2025 DE COMERCIO LOCAL

Las nuevas generaciones de Cas Xifoner mantienen en secreto la fórmula de las bebidas carbónicas

Con sede en Ferreries han logrado conectar con el público más juvenil

Iván Martín

Menorca |

La empresa Cas Xifoner, dedicada a la fabricación y distribución de bebidas carbónicas ha sido reconocida con el Premio Onda Cero Menorca 2025 de Comercio Local, premio patrocinado por Mascaró Morera.

Actualmente son la segunda y tercera generación quienes impulsan los productos, especialmente el sifón, el agua con gas y unos refrescos cuya fórmula se mantiene en secreto, aunque han seducido a un público más juvenil.

Rosalia Sansaloni y Xavi Pons explican en Más de Uno Menorca todos los detalles, las dificultades del día a día, pero siempre como referencia el municipio que alberga sus instalaciones, Ferreries.

