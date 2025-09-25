El Mateu Orfila y Cruz Roja siguen acompañando a pacientes que se sienten solos en ingresos hospitalarios

El hospital Mateu Orfila de Maó y Cruz Roja trabajan conjuntamente en el programa 'A tu lado', una iniciativa que nació para dar respuesta a la necesidad de acompañamiento que cada vez trasladan pacientes durante un ingreso hospitalario, para acudir a sesiones de tratamiento o para visitas a consultas externas.

Las personas destinatarias son pacientes que viven solos, tienen una red social familiar y social escasa, y que estén ingresados en el hospital o deban acudir a las consultas externas en Menorca o en el hospital de Son Espases.

El reto del programa, Premio Onda Cero Menorca 2025 de Salud, es ofrecer una atención personalizada y directa a los pacientes. Este premio está patrocinado por Centre Auditiu Menorca.