Sa Llagosta ha cocinado la langosta menorquina de 33 maneras diferentes en sus 26 años de vida

Ubicado en el puerto de Fornells, el restaurante Sa Llagosta es el referente gastronómico en la cocción de la langosta menorquina. Tras 26 años de puertas abiertas, David de Coca y Mònica Cortassa han cocinado la langosta de 33 maneras diferentes, aunque la Caldereta sigue siendo la más demandada.

Con una clientela que repite en su mayoría cada verano, cada vez son más los menorquines que degustan las elaboraciones del restaurante. Por otro lado, han valorado positivamente la temporada turística.

El negocio no ha supuesto impedimento alguno en la creación de una familia y conciliarlo con el restaurante. La pareja ha criado a cuatro hijos entre langosta y langosta.

El Premio Onda Cero Menorca 2025 de Gastronomía está patrocinado por la DO del queso Mahón-Menorca.