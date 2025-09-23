PREMIO ONDA CERO MENORCA 2025 DE GASTRONOMIA

Sa Llagosta ha cocinado la langosta menorquina de 33 maneras diferentes en sus 26 años de vida

En todos estos años de trayectoria la pareja ha conciliado el trabajo con la crianza de sus cuatro hijos

Iván Martín

Menorca |

Ubicado en el puerto de Fornells, el restaurante Sa Llagosta es el referente gastronómico en la cocción de la langosta menorquina. Tras 26 años de puertas abiertas, David de Coca y Mònica Cortassa han cocinado la langosta de 33 maneras diferentes, aunque la Caldereta sigue siendo la más demandada.

Con una clientela que repite en su mayoría cada verano, cada vez son más los menorquines que degustan las elaboraciones del restaurante. Por otro lado, han valorado positivamente la temporada turística.

El negocio no ha supuesto impedimento alguno en la creación de una familia y conciliarlo con el restaurante. La pareja ha criado a cuatro hijos entre langosta y langosta.

El Premio Onda Cero Menorca 2025 de Gastronomía está patrocinado por la DO del queso Mahón-Menorca.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer