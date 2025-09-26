PREMIO ONDA CERO MENORCA 2025 DE INICIATIVA SOCIAL

El Fòrum Tercer Mil·lenni de Alaior celebra el treinta aniversario con el Premio Onda Cero Menorca de Iniciativa Social

El presidente de la entidad advierte que los jóvenes no se implican en el proyecto

Iván Martín

Menorca |

El Fòrum Tercer Mil·lenni es una asociación cultural que este año cumple su treinta aniversario. Ubicada en Alaior, esta entidad será la galardonada con el Premio Onda Cero Menorca 2025 de Iniciativa Social.

El presidente, Llorenç Petrus, se ha mostrado muy contento por el reconocimiento que visualiza la labor altruista de este grupo de ciudadanos.

Reconocen que es difícil renovar la junta directiva, porque los jóvenes no muestran interés en implicarse. El premio está patrocinado por PalliserPro.

