La Fortaleza de La Mola ha recibido en el último año la visita de unas 60.000 personas

La Fortaleza de Isabel II, más conocida como La Mola, ha recibido en el último año un total de 60.000 visitas, convirtiéndose en el monumento que más interés ha suscitado entre residentes y turistas.

Por ello, este equipamiento ubicado en la bocana del puerto de Maó es el merecedor del Premio Onda Cero Menorca 2025 de Turismo, galardón patrocinado por Palau Gestión Integral.

El director del Consorcio Militar de Menorca, el Coronel Antonio Rojas ha explicado las actividades y eventos que se organizan a través de la empresa Pendent Serveis, y ha recordado que siguen mejorando las instalaciones "en la medida de las posibilidades", con el objetivo de ir restaurando edificios.