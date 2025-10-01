PREMIO ONDA CERO MENORCA 2025 DE TURISMO

La Fortaleza de La Mola ha recibido en el último año la visita de unas 60.000 personas

El Consorcio Militar de Menorca y la empresa Pendent Serveis se encargan del mantenimiento y la gestión del equipamiento

Iván Martín

Menorca |

La Fortaleza de Isabel II, más conocida como La Mola, ha recibido en el último año un total de 60.000 visitas, convirtiéndose en el monumento que más interés ha suscitado entre residentes y turistas.

Por ello, este equipamiento ubicado en la bocana del puerto de Maó es el merecedor del Premio Onda Cero Menorca 2025 de Turismo, galardón patrocinado por Palau Gestión Integral.

El director del Consorcio Militar de Menorca, el Coronel Antonio Rojas ha explicado las actividades y eventos que se organizan a través de la empresa Pendent Serveis, y ha recordado que siguen mejorando las instalaciones "en la medida de las posibilidades", con el objetivo de ir restaurando edificios.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer