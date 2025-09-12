Elsa Pons Fortuny, Fortaleza de la Mola, Trobades Camus y Sagitario Hotels, entre los galardonados en los Premios Onda Cero Menorca 2025

Atresmedia Radio hace público el fallo del jurado de la decimocuarta edición de los Premios Onda Cero Menorca 2025. El jurado ha reconocido en la categoría de Turismo a la Fortaleza de Isabel II, la Fortaleza de la Mola por su importancia como referente del turismo cultural en la isla, siendo el monumento más visitado de Menorca. Además, el complejo militar realiza interesantes visitas teatralizadas y acoge eventos culturales y celebraciones que dinamizan la economía insular.

La pionera tenista Elsa Pons Fortuny recogerá el premio de Deporte por decisión del jurado. Fue la primera mujer en presidir un club de tenis en España, tras adquirir las instalaciones del Club de Tenis Alaior, liderando su reactivación. En la categoría de Educación se reconoce la labor divulgadora de la geógrafa y pedagoga Pilar Benejam. Experta en temas de revisión de la programación escolar en ciencias sociales, es catedrática del Departamento de Didáctica de la Lengua, Literatura y Ciencias Sociales de la UAB. También ha sido reconocida con la Creu de Sant Jordi y el Premio Ramon Llull.

Otro de los ganadores de este año ha sido el Fòrum Tercer Mileni, Premio de Iniciativa Social e Inclusión 2025. Este año celebra el trigésimo aniversario de su creación. Esta entidad hace posible que personas voluntarias den a conocer el patrimonio cultural del municipio, mediante coloquios, charlas, debates, rutas de historia o excursiones. En la categoría de Solidaridad se distingue este año Asociación Española Contra el Cáncer en Menorca. Integrada por pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales relacionados con la oncología, desarrollan su actividad en toda España siendo su labor fundamental en la lucha contra la enfermedad.

El grupo empresarial Sagitario Hotels es el ganador del premio de Economía y Empresa este 2025. Fundado por Sebastià Triay Fayas, sigue creciendo bajo los criterios de conservación del paisaje rural y la producción para la industria turística. La clara apuesta por el producto local y la visión integradora para acoger visitantes se mantiene tras el relevo generacional al frente del grupo. La historia del Premio Onda Cero Menorca de Comercio Local se remonta al año 1969. Dedicada a la fabricación y distribución de bebidas carbónicas, Cas Xifoner goza actualmente de muy buena salud. A la clásica agua con gas y sifón, sumaron la gaseosa y los refrescos de limón, naranja, manzana y piña, cuya fórmula secreta es un tesoro.

En la categoría de Medio Ambiente el jurado ha decidido premiar en la categoría al proyecto Sea Jeys. Esta empresa fundada por un grupo de jóvenes menorquines ha conseguido convertir el plástico reciclado encontrado en las playas de Menorca en artículos de bisutería, obteniendo un resultado elegante y en consonancia con los valores de la isla en cuanto a sostenibilidad, y de gran éxito. Los Premios Onda Cero Menorca entregan de nuevo en esta edición un galardón a la Gastronomía. Por ello, el jurado ha valorado la trayectoria del restaurante Sa Llagosta de Fornells. La pareja formada por David de Coca y Mònica Cortassa lleva 26 años al frente de un referente culinario en el trato al manjar por excelencia, la langosta. Más allá de la caldereta, investigan y evolucionan para ofrecer un producto fresco, de calidad y adaptado a todos los paladares.

El premio de Fiestas y Tradiciones 2025 ha recaído en los paredadors de Menorca, en un reconocimiento para aquellos que mantienen el oficio milenario de construir las parets seques de manera artesana. Fundamental para la conservación del paisaje y su protección, su transmisión cultural fue reconocida como Patrimoio Inmaterial de la Humanidad en 2018.

La fusión de las Trobades que se celebran los años impares y los premios en los pares dan como resultado las Trobades Camus. Este año son los elegidos para recoger el Premio Onda Cero de Menorca de Cultura. El reto es reivindicar la figura de Camus y proyectar la isla internacionalmente como un espacio cultural de referencia.

Finalmente, el jurado ha decidido que el Premio de Salud es para el programa de voluntariado sociosanitario Al teu costat, impulsado por el Área de Salud de Menorca y la Cruz Roja. Las personas destinatarias con pacientes que viven solos, que no disfrutan de una red familiar social importante o se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.

La gala de entrega de los XIV Premios Onda Cero Menorca tendrá lugar el miércoles, 8 de octubre, a las 19.00 horas, y llenará el Teatre Principal de Maó.

Los periodistas de Onda Cero, María Cortés e Iván Martín, serán los presentadores de la ceremonia de entrega de estos premios. No faltará la música que este año correrá a cargo de la joven artista emergente Roser Riudavets.

Los galardones de los XIV Premios Onda Cero Menorca están patrocinados por Palau Gestión Integral, Infotelecom, Centre Auditiu Menorca, Ona Energies, Náutica Reynés, Consejo Regulador de la D.O. Queso Mahón-Menorca, Mascaró Morera, Destilerías Xoriguer, Viatges Magón, Obramat, PalliserPro y Cámara de Comercio de Menorca.

El Consell Insular de Menorca es el colaborador global institucional. AUTOS MAGON, concesionario TOYOTA en Menorca y TRABLISA, son los patrocinadores globales de esta nueva edición.

Estos premios cuentan también con el apoyo de los ayuntamientos de Ferreries, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Alaior, Ciutadella, Maó, Es Castell y Sant Lluís.

Además, colaboran en la organización de la gala de este año Artiem Hotels, De Vins Menorca, Quely, El Paladar, Hipermueble, Menorca Events, Diari Menorca, Es Bosc y la Fundación del Teatre Principal de Maó.