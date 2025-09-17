Elsa Pons: "el deporte solo era para hombres, muy pocas mujeres practicábamos"

Elsa Pons Fortuny ha compartido en Más de Uno Menorca algunos de sus momentos vitales que la han convertido en un referente femenino en el deporte menorquín, y por consiguiente siendo galardonada con el Premio Onda Cero Menorca de Deporte que patrocina Obramat.

Natural de Alaior, Pons Fortuny fue pionera del tenis en la isla en los años 70. En esa época eran muy pocas las mujeres que practicaban deporte y su presencia no pasó desapercibida. En 1992 compró las instalaciones del Club Tenis Alaior, convirtiéndose en la primera mujer en presidir un club de tenis en España.

Por otro lado, ha repasado su etapa como concejala en el Ayuntamiento de Alaior, así como jugadora de tenis, ganadora de tres campeonatos absolutos de Menorca en los años 1978, 1979 y 1980.