La AECC en Menorca cuenta con el apoyo de 80 voluntarios para acompañar a familias y afectados por la enfermedad

Alrededor de unas ochenta personas son voluntarias en Menorca de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Premio Onda Cero Menorca 2025 de Solidaridad, galardón patrocinado por Náutica Reynés.

La presidenta insular de la AECC, Rufina Lorente, ha explicado en Más de Uno Menorca que entre los objetivos se encuentra apoyar a las familias que padecen en primera persona esta cruel enfermedad, acompañar a quienes afronten un proceso de estas características, dar visibilidad y recaudar fondos para la investigación.

En la isla hay dos delegaciones, en Maó y Ciutadella. Lorente también ha reconocido que se sienten valorados por parte de la sociedad y ha destacado la participación en diferentes eventos para acercar la actividad de la asociación a la ciudadanía.