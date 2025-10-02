PREMIO ONDA CERO MENORCA 2025 DE SOLIDARIDAD

La AECC en Menorca cuenta con el apoyo de 80 voluntarios para acompañar a familias y afectados por la enfermedad

La asociación cuenta con dos delegaciones, en Maó y Ciutadella

Iván Martín

Menorca |

Alrededor de unas ochenta personas son voluntarias en Menorca de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Premio Onda Cero Menorca 2025 de Solidaridad, galardón patrocinado por Náutica Reynés.

La presidenta insular de la AECC, Rufina Lorente, ha explicado en Más de Uno Menorca que entre los objetivos se encuentra apoyar a las familias que padecen en primera persona esta cruel enfermedad, acompañar a quienes afronten un proceso de estas características, dar visibilidad y recaudar fondos para la investigación.

En la isla hay dos delegaciones, en Maó y Ciutadella. Lorente también ha reconocido que se sienten valorados por parte de la sociedad y ha destacado la participación en diferentes eventos para acercar la actividad de la asociación a la ciudadanía.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer