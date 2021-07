Susana Mora prevé que se reduzcan los contagios en las próximas semanas

La presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, prevé que la curva de contagios por la covid-19 en la isla se reduzca en las próximas semanas. Así lo ha explicado en Más de Uno Menorca: "según el Área de Salud de Menorca y la conselleria de Salud del Govern Balear, Menorca alcanzó su máximo de contagios diarios a mediados de julio y la incidencia a 14 día era de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Comenzamos a ir en receso y la situación tiende a controlarse y estabilizarse, aunque continuará la presión asistencial y hospitalaria unas semanas más".





Mora ha reconocido que la dinámica actual de la situación epidemiológica de Menorca es diferente a las anteriores oleadas de contagios: "estábamos acostumbrados a no tener tantos contagios diarios y no eran cifras alarmantes porque había más restricciones porque no disponíamos de la vacuna. Ahora, debemos convivir con el virus porque además la virulencia de éste, estadísticamente, ha disminuido con respecto meses atrás, gracias a la eficiencia de la vacuna".





Por otro lado, la presidenta del Consell ha recordado que la única herramienta para combatir la pandemia es la vacunación: "necesitamos continuar por este camino, tenemos un 62% de población con la pauta completa de vacunación y un 72% con una primera dosis. Y los jóvenes, que han estado en boca de todo el mundo, se están comportando de manera ejemplar, con un 58% en Menorca con una primera dosis y casi el 26% con la pauta completa".