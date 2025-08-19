Sube la facturación en los restaurantes de Menorca en agosto aunque el balance final no será satisfactorio

El presidente de la asociación de Hostelería y Restauración de CAEB Menorca ha asegurado a Más de Uno que, a pesar del incremento en la facturación en estas tres primeras semanas de agosto, el balance general de la temporada no se prevé positivo en la mayoría de los establecimientos del sector.

José Bosch ha reivindicado los platos tradicionales menorquines y ha admitido que la ausencia de los mismos en menús y cartas responde más a la ubicación de los negocios. En este sentido, los situados en urbanizaciones turísticas serían los que menos apuestan al tratarse de recetas más elaboradas.

En otro orden de cosas, el presidente de la asociación ha recordado las dificultades en la contratación de personal calificado.