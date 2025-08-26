Sonia Carballo: "ser madre soltera no implica estar sola"

La doctora Laura Gomila, profesional de la Clínica de Reproducción Asistida Gravida, en Barcelona, ha explicado en Más de Uno Menorca el proceso para las mujeres que deciden ser madres solteras por elección. Según la Sociedad Española de Fertilidad, el 8,8% de todos los tratamientos de reproducción asistida que se realizan en España van dirigidos a mujeres sin pareja, que apuestan por formar una familia monoparental.

En Onda Cero Menorca hemos conocido de primera mano el testimonio de Sonia Carballo. Residente en Es Castell, asegura: "siempre lo he tenido claro, quería ser madre". Tras tres fallos de implantación acudió a la doctora Laura Gomila y el resultado del proceso es la llegada al mundo de Marcos, curiosamente cumpliendo ciclo el 7 de septiembre coincidiendo con las fiestas de Gràcia de Maó.

Carballo ha destacado el apoyo de la familia: "jamás me he sentido sola, jamás me he sentido mal. Ser madre soltera no implica estar sola". Por su parte, Gomila considera que se trata de una decisión "muy valiente" y "un orgullo".

Por cierto, la doctora Laura Gomila presentará en septiembre el libro 'El diario de mi fecundación in vitro', pensado para acompañar a todas aquellas personas que tengan en mente llevar a cabo un proceso de estas características.