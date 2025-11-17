Signia apuesta por la tecnología para avanzar en la mejora de los audífonos a usuarios

El delegado comercial de la empresa Signia, Víctor Álvarez, ha enfatizado las últimas novedades tecnológicas que aporta la marca especialista en audífonos.

Álvarez ha admitido que "se avanza muy rápidamente para mejorar la calidad de vida del usuario". Sobre el futuro del sector, el delegado de Signia es lograr que el portador de audífono pueda alcanzar un mayor grado de entendimiento.

La competencia es enorme y se debe competir en tecnología y marketing. También ha destacado el papel de la Inteligencia Artificial, ya que todas las interacciones de los usuarios condicionan para que las futuras soluciones estén basadas en criterios propios.