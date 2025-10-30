Serveis Socials Balears ofrece sus más de 20 años de experiencia al servicio de las personas mayores en Menorca

Serveis Socials Balears es una empresa menorquina con una trayectoria consolidada de más de 20 años y dedicada a ofrecer servicios sociosanitarios en toda la isla.

Los trabajadores de la empresa están altamente cualificados y con una dilatada experiencia en el sector. La plantilla de empleados supera las 40 personas, aunque advierten de la falta de profesionales para cubrir algunas vacantes.

Actualmente gestionan dos centros de día, la casa de acogida de Ciutadella y monitores en las escuelas de Alaior.