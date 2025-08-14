Seis millones de euros para residencias de mayores dependientes: el Consell de Menorca incrementa la financiación a los ayuntamientos

El Consell de Menorca ha aprobado un incremento de más del 27% en la financiación destinada a las plazas residenciales para personas mayores en situación de dependencia, gestionadas por los ayuntamientos de la isla.

Con este aumento, que el Consejo Ejecutivo aprobó el pasado 21 de julio y cuya aplicación tendrá carácter retroactivo desde enero, el precio plaza por día que abona la institución insular a los consistorios se reforzarán los recursos humanos y materiales de los centros residenciales y se mejorará la atención directa a las personas usuarias.

En concreto, los convenios para el periodo 2025-2027 prevén una inversión global máxima de seis millones de euros distribuidos entre los municipios de Maó, Ciutadella, Es Mercadal, Ferreries y Alaior.

La consellera insular de Bienestar Familiar, Carmen Reynés, ha anunciado que Maó recibirá 2,8 millones de euros, Ciutadella 1,8 millones euros, Es Mercadal 144.937 euros, Ferreries 362.344 euros y Alaior 724.689 euros.

"Este incremento refleja el compromiso del Consell con una atención residencial de calidad, y responde tanto a la actualización de los costes reales del servicio como a la voluntad de garantizar unas condiciones dignas para las personas usuarias y los profesionales que las cuidan", ha dicho Reynés.

Asimismo, el Consell de Menorca continuará asumiendo el 100% del coste de las plazas ocupadas y el 50% del coste de las plazas vacantes pero ya asignadas.

Se mantendrá además la colaboración con los ayuntamientos, que conservan la titularidad y la gestión de los centros, mientras que la administración insular asegurará la financiación dentro del marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Reynés ha señalado que a este incremento de financiación que se aplica desde el pasado enero se le debe añadir el mismo incremento que aplicará el Govern a partir del próximo septiembre. "Esta aportación complementaria contribuirá también a mejorar la atención a los centros residenciales y reforzar el sistema público de atención a la dependencia en Menorca", ha indicado.

"Mediante este importante incremento, se pretende corregir y colaborar en el incremento del coste de los profesionales que prestan sus servicios a las residencias geriátricas, un crecimiento que fue pactado por el anterior equipo de gobierno del Govern sin que fuera acompañado de la financiación correspondiente por tal de no repercutir este incremento exclusivamente a los entes municipales", ha concluido la consellera.