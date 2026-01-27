ESPECIAL EDUCACION AMBIENTAL

Sant Lluís se prepara para la recogida selectiva de residuos

Las denuncias en Medio Ambiente se han doblado en el último año

Iván Martín

Menorca |

El municipio de Sant Lluís prepara la recogida selectiva de residuos, el denominado puerta a puerta. La alcaldesa Loles Tronch se ha mostrado optimista y considera que se trata de una medida respetuosa con el medio ambiente y que la ciudadanía debe adaptarse.

Por otro lado, desde el Ayuntamientointensificarán la vigilancia al consumo de agua potable, especialmente en los meses de temporada alta turística.

Las denuncias en Medio Ambiente se han doblado en este último año, según ha precisado el concejal Pedro Tudurí.

