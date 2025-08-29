MAS DE UNO MENORCA ESPECIAL FIESTAS DE SANT LLUIS

Sant Lluís celebra las fiestas patronales pensando en los proyectos de mejora para el municipio

La alcaldesa Loles Tronch prioriza Binissafúller Roters y la nueva piscina municipal

Iván Martín

Menorca |

La alcaldesa de Sant Lluís, Loles Tronch, afronta con ilusión las fiestas patronales que se vivirán este fin de semana en el municipio. Además, a diferencia del año pasado, las previsiones meteorológicas acompañarán los actos festivos.

Tronch ha destacado las zonas de aparcamiento que se habilitarán, aunque ha recomendado el uso del transporte público, así como "desplazarse con tiempo al pueblo para aparcar".

Por otro lado, la primera edil ha detallado los principales proyectos que el consistorio tiene en mente ejecutar en los próximos meses. En este sentido, mejorar las prestaciones de la urbanización Binissafúller Roters y la construcción de la piscina municipal, dotada con fondos procedentes del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS), son los objetivos.

