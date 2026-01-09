La restauración de Menorca cierra la campaña de Navidad con cifras similares a las de 2024

El presidente de la asociación de Hostelería y Restauración de la CAEB Menorca, José Bosch, ha asegurado que las cifras facturadas por los negocios en esta campaña de Navidad son similares a las cosechadas en 2024.

En Más de Uno Menorca, Bosch también ha recordado que han abierto menos restaurantes que el año pasado, circunstancia que se ha notado en el sector.

En el caso de la isla, la actividad restauradora se mantendrá en buenas cifras hasta el 17 de enero, Sant Antoni, patrón de Menorca, para posteriormente descender el volumen de negocio.