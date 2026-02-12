Los ramos y las plantas protagonistas para San Valentín en Menorca en uno de los días de más ventas

Los menorquines celebrarán San Valentín a pesar de coincidir con las fiestas de Carnaval. Así lo ha asegurado a Más de Uno Menorca el propietario del centro de jardinería Es Bosc.

Marc Sans ha reconocido que se trata de uno de los días "fuertes" del año y así lo constatan las reservas efectuadas por los más previsores.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Además del tradicional ramo o planta, cada vez se estila más añadir unos bombones, velas aromáticas o artículos relacionados con el hogar.