FIESTAS Y TRADICIONES

Los ramos y las plantas protagonistas para San Valentín en Menorca en uno de los días de más ventas

Entrevistamos a Marc Sans, propietario de Es Bosc

Iván Martín

Menorca |

Los menorquines celebrarán San Valentín a pesar de coincidir con las fiestas de Carnaval. Así lo ha asegurado a Más de Uno Menorca el propietario del centro de jardinería Es Bosc.

Marc Sans ha reconocido que se trata de uno de los días "fuertes" del año y así lo constatan las reservas efectuadas por los más previsores.

Client Challenge

Además del tradicional ramo o planta, cada vez se estila más añadir unos bombones, velas aromáticas o artículos relacionados con el hogar.

