La DO del queso Mahón-Menorca promueve actividades de degustación en la Fira del Formatge

La gerente de la DO del queso Mahón-Menorca, Carol Quevedo, ha asegurado en Más de Uno Menorca que la Fira del Formatge supone un doble reto. Por un lado, visibilizar el producto y por el otro vender lo máximo posible.

Quevedo ha enfatizado las actividades que impulsan en la Fira. La DO ha programado una elaboración de una crema cuyo alimento principal es el queso, así como una degustación de quesos a cargo de un especialista que ofrecerá todo tipo de detalles.

Además, consideran que la acción promovida por el Ayuntamiento de Maó es un acierto y que pone en el centro de atención mediático el trabajo y el esfuerzo de los productores queseros de la isla.