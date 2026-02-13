POLITICA

El PSOE Menorca califica de inaceptable la reducción de frecuencias de Vueling a Barcelona y señala al Consell

Entrevistamos al secretario general del PSOE en la isla, Pepe Mercadal

Iván Martín

Menorca |

El secretario general del PSOE Menorca y diputado en el Congreso, Pepe Mercadal, ha tildado de inaceptable la disminución de frecuencias de Vueling en la conexión con Barcelona durante los meses de invierno.

Asegura que la medida no se ha tomado en función de la demanda de los usuarios y señalan al equipo de gobierno del Consell de Menorca por no actuar.

Mercadal apuesta por una OSP con Barcelona y ha enfatizado el esfuerzo realizado por el Gobierno para ampliar de dos a tres las frecuencias en la ruta Menorca-Madrid.

