PSOE y PP alcanzan un acuerdo histórico para tirar adelante el Plan Económico-Financiero de Maó

El PSOE, que gobierna en minoría en el Ayuntamiento de Maó, ha aceptado dos de las condiciones propuestas por el Grupo Popular para poder aprobar el Plan Económico-Financiero de la institución, en concreto la bajada del IBI en un punto y la rebaja del 50%en el primer tramo de la factura del agua.

El equipo de gobierno ha precisado en un comunicado que la rebaja del tipo impositivo del IBI sería vigente para los dos próximos ejercicios, mientras que la que afecta al agua solo se circunscribiría al consumo de primera necesidad, a cambio de actualizar también al alza las tarifas a los grandes consumidores para así proteger los recursos hídricos del municipio.

Desde el gobierno municipal consideran que la aceptación de estas dos propuestas del PP "es un gesto de responsabilidad institucional y hacia a la oposición con el objetivo de tomar las medidas más beneficiosas para la ciudadanía".