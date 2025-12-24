El presidente del Consell de Menorca asume el reto de la falta de vivienda para 2026

El presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, ha reconocido en una entrevista concedida a Más de Uno Menorca, la necesidad de impulsar políticas encaminadas al acceso a la vivienda, como una de las principales demandas de la sociedad menorquina.

De hecho, Vilafranca ha asegurado que se han establecido las bases durante este 2025 para ejecutar diversos proyectos en 2026. Además, se crearán ayudas específicas para las personas que necesiten acceder a un hogar.

En otro orden de cosas, el presidente de la institución ha precisado los retos del equipo de gobierno de cara el próximo año.