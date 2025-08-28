La Policía Nacional imputa a dos menores por manipular fotografías con IA que dejaban desnudas a cinco chicas

Agentes de la Policía Nacional de Maó, llevaban unos meses investigando diferentes fotografías de chicas residentes en la isla a las cuales a través de la inteligencia artificial se les habría eliminado la ropa, logrando identificar a dos menores de edad como presuntos autores de un delito de pornografía infantil.

Todo comenzó tras una denuncia por una de las víctimas, siendo esta menor de edad. La joven denunció que un amigo suyo tenía en su teléfono móvil diferentes fotografías en las cuales salían varias chicas sin ropa, entre las que se encontraba la denunciante y unas conocidas. Esta chica descubrió las fotos ya que tuvo acceso al teléfono móvil del amigo, siendo algo habitual entre ellos intercambiarse dicho dispositivo.

Con motivo de la investigación los agentes identificaron al menor y averiguaron que había obtenido las fotografías al parecer a través de redes sociales, posteriormente a través de un enlace a un programa de inteligencia artificial se había modificado hasta tresfotografías consiguiendo que aparecieran las tres jóvenes desnudas.

El total de chicas afectadas son cinco, si bien se consiguió completar el proceso de modificación con tres de ellas. Todas las jóvenes eran menores de edad menos una de ellas. Las victimas manifestaron que estas fotografías nunca fueron tomadas sin ropa, así como también desconocían que esta persona dispusiera de ellas, pudiendo haber tenido acceso a las imágenes, pero con ropa a través de redes sociales. Solo consta la posesión de las imágenes, no la difusión de las mismas.

Durante la investigación se pudo concretar que otro menor, amigo del anterior investigado, presuntamente habría efectuado el mismo proceder con fotografías de otras chicas. Los agentes tomaron declaración a los presuntos autores como investigados, remitiendo las diligencias policiales a la Fiscalía de Menores.