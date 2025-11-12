La Policía Nacional detiene a una persona por varios robos en el Mercat del Claustre

Agentes de la Policía Nacional en Maó han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Los hechos se produjeron a mediados del mes de octubre, cuando el 091 recibió una llamada, a las 06.00 horas, que exponía que se había intentado entrar en varios locales del Mercat de Claustre. Allí se personó rápidamente una patrulla, pero no encontraron a nadie en el interior. Sin embargo, vieron que en uno de los locales se había forzado y dañado la puerta para tratar de acceder a su interior.

En el momento en el que los policías nacionales iban a abandonar el lugar, vieron a dos hombres en las inmediaciones, pero no se les pudo relacionar con el ilícito. Minutos más tarde, el grupo de Policía Científica de la Comisaria de Maó acudió al lugar para efectuar la correspondiente inspección lugar para tratar de recabar vestigios en la escena del crimen.

A partir de ese momento, el Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional en Maó asumió la investigación. Tras realizar diferentes gestiones, pudieron identificar al presunto autor de los hechos. Además de las pruebas que pudieron recabar los agentes, diversos testigos también fueron relevantes para esclarecer la identidad del asaltante.