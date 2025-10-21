La Policía Nacional detiene a un hombre en Maó en posesión de distintas sustancias estupefacientes

Agentes de la Policía Nacional en Maó detuvieron a un hombre, de origen colombiano, como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Los hechos se produjeron a primera hora de la tarde del miércoles 15, en los aledaños de la estación de autobuses de Maó.

En la localidad existen diferentes infraestructuras esenciales, siendo una de ellas la estación de autobuses de Maó, por lo que en los últimos tiempos se están realizado diferentes intervenciones policiales en dicha zona, dando respuesta a las quejas y demandas vecinales.

En el desarrollo de un dispositivo selectivo de identificación de personal en la estación de autobuses de Maó, se detuvo a un hombre que portaba una media de color marrón en el bolsillo trasero del pantalón. Dentro de la misma había cinco bolsas de plástico con diferentes sustancias estupefacientes como ketamina, éxtasis, LSD y cristal.

Tras efectuar el correspondiente pesaje, se pudo constatar que las cantidades que portaba no eran para consumo propio, por lo que tras las gestiones se procedió a su detención como presunto responsable de un delito contra la salud pública.