La Policía Nacional detiene a un hijo que tenía retenida a su madre en una habitación de la vivienda

Agentes de la Policía Nacional en Maó, han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones y quebrantamiento de condena. El pasado 18 de diciembre, se recibió en la Comisaria, el aviso por parte de los servicios sociales, que desde hacía unos días una octogenaria que estaba siendo seguida por ellos, no contestaba a las llamadas así como desconocían donde podía estar.

Efectivos de la Policía Nacional y más concretamente del grupo UFAM, se desplazaron hasta el domicilio de la mujer, observando que en la puerta del mimo se encontraba comida sin recoger, comida que le hacían llegar todos los días asociaciones de la isla. Tras intentar contactar con la mujer mediante llamadas telefónicas y llamadas al timbre del domicilio, estas no encontraron respuesta. También se interrogó a los vecinos, manifestando estos que desde hacía varios días no veían a esta persona.

Durante todo el día 19 por parte de agentes se siguió intentando infructuosamente la localización de esta persona, así como la de su hijo, el cual tenía una orden de alejamiento sobre la misma. En la tarde del mismo día 19 los agentes de la UFAM, existiendo indicios suficientes que esta persona pudiera encontrarse en una situación de peligro real por su vida y encontrarse en estado grave por algún tipo de caída o situación de vulnerabilidad se procedió a solicitar la presencia de los bomberos, para poder acceder al interior de la vivienda.

Una vez abierta la puerta, pudieron observar a un varón en el salón del mismo, siendo este el hijo de la persona buscada. La víctima se encontraba en el interior de un dormitorio, en la cama sin poder levantarse. Inmediatamente se avisó a los servicios sanitarios, los cuales acudieron al lugar haciendo una primera valoración, observando hematomas en región del cuello y la cara, así como una herida sangrante en la ceja izquierda de varios días, al verse sangre seca. La vivienda se encontraba llena de enseres acumulados por el suelo y encima de los muebles se observó comida de varios días sin recoger, ropa tirada, basura, todo ello mostrando unas condiciones de insalubridad para poder vivir.

Por todo ello el varón fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones, malos tratos habituales y quebrantamiento de condena. El detenido pasó a disposición judicial, donde se decretó prisión provisional para el mismo.