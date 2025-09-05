Sa Plaça vive las fiestas de Maó creciendo en paradistas y en servicios

El mercat Sa Plaça continua viviendo uno de sus mejores momentos. La mayoría de espacios para paradistas están al completo y el objetivo de diversificar la oferta es un hecho.

Así lo ha reconocido la gerente de Sa Plaça, Vero Mullor, en el programa especial Más de Uno Menorca con motivo de las fiestas de Gràcia de Maó. Además, ha destacado la implantación del supermercado que ha contribuido a "darle un plus" al equipamiento.

Una de las últimas novedades es la posibilidad de comprar pescado y marisco fresco por encargo, pero también congelados.