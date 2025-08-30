Mueren 4 migrantes en una patera rescatada en Menorca

Un total de 4 personas migrantes fallecidas es el balance provisional de la patera que fue rescatada en la noche de este viernes a pocas millas de Menorca. Así lo ha confirmado este sábado la delegada insular del Estado, Clara Mayans, quien ha explicado algunos detalles relatados por los mismos tripulantes de la embarcación.

En estos momentos hay 6 migrantes en la comisaría de la Policía Nacional de Maó, mientras que el resto se encuentran recibiendo atención médica en el hospital Mateu Orfila.

La patera partió con 15 personas a bordo desde la costa de África, pero solo 11 migrantes han logrado llegar con vida a Menorca tras una dura travesía en la que estuvieron de 15 a 20 días sin agua potable, obligados a beber agua del mar para sobrevivir, y sincomida. En condiciones muy malas de salud y con el fuerte temporal marítimo de estos días en Baleares, buscaban una ruta alternativa para eludir Mallorca.

El buque Antares de Salvamento Marítimo localizó la embarcación de 5 metros, después de que un velero francés alertara de su presencia en alta mar. Los supervivientes fueron trasladados al puerto de Maó, donde un amplio dispositivo policial y sanitario esperaba para asistirles.

Todos los rescatados son varones y tres de ellos son menores de edad.