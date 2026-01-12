POLITICA

Muere a los 63 años Xisco Ametller, ex alcalde de Es Mercadal y referente del municipalismo en Menorca

Falleció tras una larga enfermedad

Iván Martín

Menorca |

El municipio de Es Mercadal despide a Xisco Ametller, exalcalde y figura muy vinculada a la vida social, política y asociativa de Menorca. Ha muerto a los 63 años de edad tras una larga enfermedad.

En el año 2003, sus compañeros y compañeras lo animaron a dar el paso a la política municipal, formando parte de la agrupación de electores progresista Acord pes Mercadal i Fornells. Desde entonces, desarrolló una intensa labor en el ámbito local y llegó a ejercer como alcalde de Es Mercadal y Fornells durante más de doce años.

A lo largo de los años participó activamente en diferentes juntas de APIMES, tanto en la escuela de Es Mercadal como en el instituto Biel Martí de Ferreries, y también ejerció como secretario de ALCER Menorca, la Asociación de Lucha Contra las Enfermedades Renales.

