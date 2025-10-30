MAS DE UNO MENORCA ESPECIAL PERSONAS MAYORES

Es Migjorn se vuelca con las actividades que se llevan a cabo en el centro de día del municipio

También se realiza un proyecto intergeneracional entre niños y niñas de la escuela y personas del centro de día

Iván Martín

Menorca |

El Ayuntamiento de Es Migjorn Gran apuesta por el bienestar de las personas mayores del municipio colaborando con el centro de día o impulsando la construcción del nuevo geriátrico.

También realizan un proyecto intergeneracional que cuenta con la participación de los niños y niñas de la escuela, relacionándose con las personas del centro de día, con el objetivo de compartir espacio y experiencias de vida, así como sensibilizar.

Además, se lleva a cabo un proceso participativo para que sean las personas mayores quienes decidan los actos para conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer