Es Migjorn se vuelca con las actividades que se llevan a cabo en el centro de día del municipio

El Ayuntamiento de Es Migjorn Gran apuesta por el bienestar de las personas mayores del municipio colaborando con el centro de día o impulsando la construcción del nuevo geriátrico.

También realizan un proyecto intergeneracional que cuenta con la participación de los niños y niñas de la escuela, relacionándose con las personas del centro de día, con el objetivo de compartir espacio y experiencias de vida, así como sensibilizar.

Además, se lleva a cabo un proceso participativo para que sean las personas mayores quienes decidan los actos para conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores.