Es Migjorn aprueba la reforma de la avenida central en Santo Tomás por 2 millones de euros

El concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Es Migjorn, Antoni Borràs, ha valorado positivamente la temporada turística, especialmente en la urbanización de Santo Tomás.

Esta zona es foco permanente de mejoras, como se demuestra con la reciente aprobación del proyecto de reforma de la avenida central, con un presupuesto de prácticamente 2 millones de euros.

Por otro lado, Borràs ha confirmado la construcción de un nuevo estacionamiento de autobuses en la urbanización, adjudica por un importe de 258.000 euros.