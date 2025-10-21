Es Migjorn aprobará este miércoles definitivamente la recepción de la urbanización de Sant Tomàs

El Ayuntamiento de Es Migjorn Gran celebra este miércoles el pleno extraordinario (13:00 horas) para aprobar definitivamente la recepción de la urbanización de Sant Tomàs, tras cincuenta años de negociaciones.

La recepción de esta zona es muy importante para acometer diferentes proyectos cuya inversión se eleva a prácticamente 3 millones de euros.

La alcaldesa de Es Migjorn, Antònia Camps, critica las reiteradas ausencias de miembros de la oposición en comisiones y plenos, señalando directamente al secretario general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal.