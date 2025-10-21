POLÍTICA

Es Migjorn aprobará este miércoles definitivamente la recepción de la urbanización de Sant Tomàs

Este paso permitirá ejecutar proyectos por valor de prácticamente 3 millones de euros

Iván Martín

Menorca |

El Ayuntamiento de Es Migjorn Gran celebra este miércoles el pleno extraordinario (13:00 horas) para aprobar definitivamente la recepción de la urbanización de Sant Tomàs, tras cincuenta años de negociaciones.

La recepción de esta zona es muy importante para acometer diferentes proyectos cuya inversión se eleva a prácticamente 3 millones de euros.

La alcaldesa de Es Migjorn, Antònia Camps, critica las reiteradas ausencias de miembros de la oposición en comisiones y plenos, señalando directamente al secretario general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal.

