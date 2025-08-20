Es Mercadal sigue recuperándose de la DANA que asoló el municipio el año pasado

El alcalde de Es Mercadal y Fornells, Joan Palliser, ha analizado la situación del municipio tras el paso de la DANA del 15 de agosto de 2024. El primer edil ha reconocido que, mientras la práctica totalidad de los edificios públicos afectados están restituidos, los vecinos siguen esperando las ayudas causada por el fenómeno catastrófico.

Palliser ha remarcado la solidaridad que generó la DANA y ha cuantificado en 27 millones de euros los daños materiales provocados por la misma.

Además, el alcalde ha asegurado que el pueblo está "más preparado que antes", aunque ha matizado: "en caso de repetirse una tormenta con esta virulencia, es difícil que no se produzcan daños".