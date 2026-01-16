Menorca reivindica su identidad y sus raíces con la celebración de Sant Antoni

Menorca ya vive su patrón, Sant Antoni. Todos los municipios organizan actividades para reivindicar las raíces y poner en valor la tradición.

El producto local será el protagonista en el Mercat de Sant Antoni que organiza el Ayuntamiento de Maó. En cambio, Ciutadella vivirá este sábado uno de los actos más destacados: la procesión de los Tres Tocs.

Además, la conferencia y el concierto institucional del Consell de Menorca y las torradas de sobrasada y botifarró complementa una Diada especial para los menorquines.