SANT ANTONI 2026

Menorca reivindica su identidad y sus raíces con la celebración de Sant Antoni

Todos los municipios organizan actos para celebrar la Diada

Iván Martín

Menorca |

Menorca ya vive su patrón, Sant Antoni. Todos los municipios organizan actividades para reivindicar las raíces y poner en valor la tradición.

El producto local será el protagonista en el Mercat de Sant Antoni que organiza el Ayuntamiento de Maó. En cambio, Ciutadella vivirá este sábado uno de los actos más destacados: la procesión de los Tres Tocs.

Además, la conferencia y el concierto institucional del Consell de Menorca y las torradas de sobrasada y botifarró complementa una Diada especial para los menorquines.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer