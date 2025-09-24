Menorca mantiene los mismos asientos que el año pasado en conectividad aérea durante el invierno

La directora de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, Begoña Mercadal, ha asegurado en Más de Uno Menorca que los ciudadanos mantendrán los mismos asientos en invierno que los programados por las diferentes compañías aéreas durante el mismo periodo del año pasado.

Desde el ente público se sigue trabajando para mejorar la conectividad, aunque recuerdan que la competencia es del Gobierno, y las compañías aéreas tienen un papel clave.

Por otro lado, la Fundació prepara el calendario de ferias y eventos para promocionar Menorca como destino turístico. La gastronomía será uno de los ejes de trabajo en 2025 para captar el interés de los visitantes.