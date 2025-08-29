Menorca Habitat cifra en una semana la estancia mínima de los clientes que apuestan por el alquiler vacacional

La empresa Menorca Habitat gestiona unos 60 alojamientos destinados al alquiler turístico. Con oficina física en la avenida de la Paz de Sant Lluís, la dinámica ascendente de los últimos años confirma la tendencia por parte de un visitante cada vez más exigente con las características del inmueble.

Según el propietario-gerente de Menorca Habitat, Pedro Pons, la estancia mínima en la isla es de una semana: "aunque también hay clientes que permanecen entre 10 y 15 días". Por nacionalidades, el mercado francés continua creciendo, pero Pons matiza: "cada vez vienen personas de nacionalidades remotas como Australia o los Estados Unidos".

La empresa mantiene su actividad desde hace 13 años. A pesar de la celebración de las fiestas patronales ofrecen un servicio integral a sus clientes, manteniendo una línea para urgencias las 24 horas.