ECONOMIA

Menorca disfruta de las rebajas que alcanzan el 50% de descuento

Desde ASCOME prevén ingresos similares a los de 2025

Iván Martín

Menorca |

Optimismo e ilusión. Así valoran en la asociación de comerciantes de Menorca (ASCOME) los primeros días de rebajas en los establecimientos de la isla.

La vicepresidenta de la entidad, Sandra Pons, ha explicado en Más de Uno Menorca que los descuentos serán inicialmente del 30%, aunque la previsión es que lleguen al 50%.

Pons ha recordado que este periodo es muy importante para que los comerciantes vacíen de stock el almacén y afronten la nueva temporada.

