Menorca cerrará el 2021 con más mujeres maltratadas que 2020

Los nuevos casos de violencia de género registrados en el Centro Asesor de la Mujer de Menorca en 2021 superaran a los de 2020, según ha confirmado la consellera insular de Bienestar Social y Familia, Bárbara Torrent. Mientras que en 2020 los expedientes que permanecieron abiertos fueron 526 y 132 de nueva creación, en 2021 son 391 (-25%), pero la cifra de nuevos se ha igualado en noviembre con respecto a la del año anterior: "por primera vez en 2021 terminaremos atendiendo a más mujeres que el año pasado, lo que demuestra que todavía tenemos un largo camino por recorrer, aunque cada vez son más las mujeres que levantan la voz y piden ayuda".





El Centro Asesor de la Mujer ofrece a las demandantes ayuda psicológica y jurídica: "el hecho de poner una denuncia es una decisión personal, no del servicio. No pedimos ni obligamos a nadie a denunciar, no debemos presionar a la víctima. El objetivo es dar apoyo y herramientas necesarias para salir de la situación". Este año se han puesto en marcha dos programas, uno en colaboración con Médicos del Mundo para mujeres que hayan ejercido la prostitución y hayan sido víctimas de trata de blancas, y uno segundo para mujeres adultas que hayan sido objeto de abusos sexuales en su infancia, este en colaboración con la Fundación RANA.





Finalmente, Torrent ha recordado que la violencia contra las mujeres no entiende de clases sociales ni está vinculada al consumo de drogas o alcohol por parte del agresor: "prácticamente el 70% de las mujeres maltratadas tienen estudios superiores y la mayoría son menorquinas. La violencia afecta a todas las capas sociales, de todas las edades y a todos por edad, no tiene que ver con el nivel socioeconómico ni con los estudios que se pueda tener".





Un total de 109 mujeres viven actualmente en Menorca con una orden de protección activa. En lo que llevamos de 2021 ya se han alcanzado las 106.