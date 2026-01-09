Maó reivindica la tradición y el producto local en las celebraciones de Sant Antoni

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Maó, Tete García, ha detallado el programa de Sant Antoni, patrón de Menorca, en Más de Uno. Una de las actividades más interesantes es el mercado de productos locales, el fin de semana del 16 al 18 de enero.

En cuanto a la víspera de Sant Antoni, el 16 de enero, tendrá lugar la inauguración en la plaza Esplanada de la Fira de Sant Antoni. También se celebrará la tradicional torrada de sobrasada, este año a cargo del CD Alcázar, y se prevé la venta de un millar de bocadillos.

Además, la programación incluye otras actividades como la ruta histórica "Maó de les set portes", a cargo de Francesc Carreras, pasacalles de dimonis o talleres infantiles de máscaras y elementos simbólicos de Sant Antoni.