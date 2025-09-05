MAS DE UNO MENORCA ESPECIAL FIESTAS DE GRACIA

Maó no descarta limitar la participación de cavallers si sigue la creciente dinámica de inscripciones de nuevos jinetes

El alcalde Héctor Pons valora la implicación de los más jóvenes en las fiestas patronales pero recuerda "el exceso puede ir en contra de los festejos"

Iván Martín

Menorca |

El alcalde de Maó, Héctor Pons, ha asegurado en Más de Uno Menorca que no descartan limitar la participación de cavallers en las fiestas de Gràcia, a causa del aumento de inscripciones de nuevos jinetes, que este año son 12.

Tras la pandemia se registró un ligero descenso por diferentes motivos, aunque en estos momentos se han recuperado los números previos a la covid-19. Para el día 7 saldrán cerca de 150 cavallers, mientras que para el día 8 esta cantidad se reduce mínimamente.

Según Pons: "este hecho demuestra que la fiesta goza de muy buen estado de salud, que los jóvenes están implicados, pero no podemos perder de vista que el exceso también puede ir en contra de los festejos", y ha añadido: "si continua esta evolución creciente, quizás algún día se deberán tomar decisiones para poner límites".

Pons, que también ejerce de Caixer Batle, saldrá con 'Esclat'. Reconoce que cuando espera con el caballo delante del ayuntamiento es uno de los momentos más emotivos.

