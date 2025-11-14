CULTURA

Laura Gomila plasma su experiencia como paciente de reproducción asistida en 'El diario de mi fecundación in vitro'

La presentación tendrá lugar este viernes a las 19:00 h en la librería Sa Catòlica

Iván Martín

Menorca |

La doctora Laura Gomila presentará este viernes (19:00 h) en la librería Sa Catòlica de Maó su primer libro, 'El diario de mi fecundación in vitro' (Editorial Arcopress).

La menorquina admite en Más de Uno Menorca que a título personal "remueve", aunque al mismo tiempo considera que "puede ayudar a todas aquellas personas que están atravesando un proceso de estas características".

El libro se ha escrito con mucha dedicación e ilusión, con el reto de ser útil y acompañe a los lectores interesados en la materia.

Gomila es ginecóloga y especialista en fertilidad en el centro Gravida de Barcelona.

