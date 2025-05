La izquierda acusa a Prohens de traicionar su palabra, a cambio de pactar los presupuestos con Vox

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha negado este martes que existiera un acuerdo con la oposición para no derogar la ley de memoria democrática, cuestión que estaría de nuevo sobre la mesa de las negociaciones con Vox para unos nuevos presupuestos, aunque ha insistido en que todavía no existe un acuerdo con los de Santiago Abascal para la aprobación de unas nuevas cuentas autonómicas.

En el debate de las preguntas de control al Govern en el pleno del Parlament de este martes, hasta en tres ocasiones ha tenido que responder la líder del Ejecutivo en relación a las negociaciones con Vox y en las tres ha reiterado que las conversaciones siguen y que todavía no se ha llegado a un acuerdo.

Los portavoces de Més per Menorca, Josep Castells; de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia; y el PSIB, Iago Negueruela, han acusado a Prohens de romper el pacto alcanzado entre Govern y oposición a finales de 2024 para sacar adelante el decreto de inundables y que se redactó para corregir los errores en una votación a cambio de no derogar la ley de memoria democrática, para lograr ahora aprobar con Vox unos nuevos presupuestos.

Castells ha acusado a Prohens de traicionar el pacto, Apesteguia ha criticado el "oscurantismo" de las negociaciones, mientras que Negueruela ha acusado a la presidenta de estar "presa" de Vox y de ceder a todos sus "chantajes".

Prohens ha preguntado al menorquinista "qué acuerdo ha visto", después de que el menorquinista le haya pedido que desmienta los rumores que apuntan a la previsible derogación de la ley de memoria democrática a cambio del apoyo de Vox a los presupuestos. Castells ha defendido la defensa del pacto que en diciembre hizo la diputada 'popular' del acuerdo para no derogar la ley de memoria.

La presidenta, por su parte, ha insistido en que aquel pacto se cumplió y se limitó a aquel momento. "No tengo ningún pacto con la oposición", ha reiterado.

En la réplica a Apesteguia, que ha acusado al Ejecutivo de "confundir discreción con oscurantismo", Prohens ha reivindicado que en un posible acuerdo con los de Santiago Abascal "no se pagan precios". El ecosoberanista ha alertado de los retrocesos en materia de política lingüística que, a su juicio, traerá un acuerdo con Vox y ha recordado tres momentos en los que se retrocedió en materia de lengua: los decretos de Nueva Planta, las dictaduras de Primo de Rivera y Franco y el gobierno de José Ramón Bauzá. "¿Quiere usted sumar su nombre a la lista?", ha preguntado el portavoz de MÉS per Mallorca.

Prohens, por su parte, ha defendido la búsqueda de puntos en común entre la primera y la tercera fuerza. "Ustedes decían amén a todo lo que decía el PSOE", ha apuntado.

La presidenta ha reivindicado que sus líneas rojas son conocidas y ha lamentado que siempre que el PP ha negociado con Vox la oposición "ha vaticinado el fin del mundo" y después "se han visto acuerdos razonables y de sentido común".

PRIMERO DE DEMOCRACIA: RESPETAR LOS ACUERDOS

En el cara a cara de la presidenta con el portavoz socialista, Iago Negueruela ha recordado a Prohens que es respetar los acuerdos "es de primero de democracia" y le ha advertido que si finalmente se deroga la ley de memoria "será presa de Vox, que le volverá a chantajear". El portavoz del PSIB ha acusado a la líder del Govern de estar sometida a "los chantajes y las mentiras" de los de Abascal.

"Me está preguntando por un acuerdo que no se ha producido", ha insistido Prohens, que ha pedido a Negueruela que, precisamente hoy, no le hable de democracia, especialmente de democracia interna.

Prohens ha aprovechado su respuesta al portavoz socialista para referirse a los resultados cosechados en el congreso de la agrupación socialista de Palma, que le ratificó este fin de semana, con un 38 por ciento de voto en blanco. "Tiene más aplausos que votos", le ha dicho la presidenta cuando la bancada socialista ha recibido con aplausos una de sus intervenciones.