Incertidumbre en el comercio de Menorca por la campaña de Navidad y Reyes

El tejido comercial de Menorca ha expresado su preocupación por la campaña de Navidad y Reyes de este 2025.

La presidenta de la asociación de Comerciantes de Menorca (ASCOME), Joana Torres, ha reconocido a Más de Uno que el Black Friday podría afectar las futuras ventas. Sin embargo, ha enfatizado la campaña de bonos de consumo impulsada por el Consell Insular de Menorca.

Además, ha admitido que las prioridades de las familias han cambiado, y ahora todo se centra en "asumir los gastos derivados de la vivienda y llenar las neveras".