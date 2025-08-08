MAS DE UNO MENORCA ESPECIAL FIESTAS DE SANT LLORENÇ

Hipermueble celebra Sant Llorenç regalando 100 euros por cada 600 euros de compra

Disponen del servicio de asesoramiento a domicilio para que el cliente se sienta más convencido del cambio que propone de mobiliario

Iván Martín

Menorca |

Hipermueble, ubicada en el polígono industrial La Trotxa de Alaior, se ha convertido en uno de los referentes del sector gracias a su apuesta por el mueble de calidad y un precio acorde con las características del producto.

Especialistas en amoblar viviendas y espacios de trabajo, Hispermueble dispone de más de 2.500 metros cuadrados de exposición. Además, la gerente Lourdes Fluvià ha explicado en Más de Uno Menorca que prestan el servicio de asesoramiento a domicilio a los clientes que tengan dudas en el cambio de mobiliario.

Las camas abatibles son tendencia en los últimos años y uno de los productos referencia en Hipermueble. Por otro lado, Fluvià ha admitido que el cliente busca "ganar espacio".

