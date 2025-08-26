La Guardia Civil inmoviliza en el aeropuerto de Menorca 72 kilos de langosta francesa que se vendía como autóctona

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha inmovilizado en el aeropuerto Menorca72 kilos de langosta roja procedente de Francia y otras partidas de marisco sin la debida trazabilidad que se iban a distribuir entre distintos restaurantes de Ciutadella, según ha informado la Guardia Civil.

El inspector de pesca del Consell de Menorcacolaboró en la operación y se permitió la entrega a los establecimientos destinatarios, aunque quedan abiertas las diligencias administrativas por las irregularidades detectadas en el etiquetaje.

En otra actuación, llevada a cabo los días 14 y 19 de agosto en un restaurante de Ciutadella, se incautaron 72 cangrejos y cinco langostas por presentar medidas inferiores a la talla permitida. Asimismo, en Maó se han denunciado irregularidades por la existencia de viveros de langosta y ejemplares sin la debida autorización, y en Sant Lluísse han incautado 14 langostas por no poder acreditar su trazabilidad.

A lo largo del verano, el Seprona ha llevado a cabo 22 inspecciones en restaurantes de Menorca, especialmente en aquellos orientados al pescado fresco y marisco, que han derivado en 8 actas de denuncia y la apertura de los consiguientes expedientes sancionadores.

Los agentes han intensificado las actuaciones, enmarcadas en el Plan de Control Integral de Actividades Pesqueras, durante la temporada estival para garantizar la legalidad en la conservación y comercialización de los productos pesqueros en la isla.